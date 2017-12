Sicilia, la procura generale chiede sospensione di pena per Dell’Utri

Connect on Linked in

A natale si sa, siamo tutti più buoni e lo sono pure le forze dell’ordine. A conferma di ciò infatti, la procura generale di Caltanissetta ha chiesto la sospensione della pena per l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri, detenuto per scontare una condanna definitiva a sette anni per concorso in associazione mafiosa.

Nel dettaglio, l’istanza è stata presentata nel corso del giudizio di revisione avviato su richiesta della difesa dell’imputato davanti alla corte d’appello nissena, in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha dichiarato illegittima la condanna inflitta, per lo stesso reato, all’ex numero due del Sisde Bruno Contrada.

Si prepara quindi forse ad uscire l’ex braccio destro di Berlusconi in vista delle feste natalizie, che, se l’istanza andrà a buon fine, si vedrà quindi a festeggiare in famiglia la propria scarcerazione.