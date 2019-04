Sicilia, la protesta dei testimoni di giustizia: “Vogliamo interventi per tutelare i nostri diritti”

Nei giorni scorsi è nata una vera e propria protesta al Ministero dell’Interno portata avanti dalle associazioni dei testimoni di giustizia e per la legalità maggiormente rappresentative in Italia.

Associazione Nazionale testimoni di Giustizia“, Associazione “Legalità Organizzata”e Associazione Antiracket “Movimento per la Lotta alla Criminalità Organizzata” rappresentate rispettivamente da Ignazio Cutrò, Pino Masciari e Luigi Coppola con un comunicato stampa hanno dunque lanciato una denuncia per evidenziare il disagio che imperversa, ancora dopo molti anni, sulla loro vita e su quella delle loro famiglie, vedendosi privati della loro libertà, vessati nelle legittime richieste dei loro diritti ed esposti ignobilmente a rischio di vita:

“Chiediamo al Ministro dell’Interno Salvini di

intervenire sul sottosegretario agli Interni Luigi Gaetti affinché assuma

comportamenti, e conseguenti azioni, idonei per garantire la sicurezza ed i

diritti dei testimoni di giustizia. Le sue presunte aperture a favore dei

testimoni di giustizia, le audizioni dapprima a Palermo e poi in Commissione

Centrale si sono dimostrate una farsa, un sotterfugio per gettare fumo negli

occhi dei cittadini per eludere le promesse fatte durante la campagna

elettorale, un tentativo maldestro di galleggiamento mediatico e di ricerca del

consenso. Gaetti da tempo sta attuando condotte del tutto “estranee alle sue

funzioni”, attraverso azioni quasi punitive nei confronti di numerosi

testimoni, rinunciando a recepire la volontà unanime del legislatore di

procedere verso una politica di pieno sostegno ai cittadini onesti, che con

coraggio civile hanno testimoniato nei processi contro le mafie; ad oggi non vi

sono le condizioni per una piena tutela dei testimoni di giustizia, nemmeno

conformemente alla nuova L. 6/2018 che manca ancora dei decreti ministeriali

attuativi tali da garantire il piano di reinserimento sociale di chi ha denunciato,

ed il giusto ristoro dai pregiudizi subiti a seguito delle denunce. Non si

capisce come prima da opposizione si supportino i Testimoni di Giustizia

considerati eroi nazionali, esempio vivo e meritevole dello Stato Italiano, ed

oggi da maggioranza di governo si deprimano tali esempi di onestà e di

giustizia”.

Di Pietro Geremia