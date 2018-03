Sicilia, la regione cerca corrispondente a titolo gratuito per Vinitaly

Print This Post

Cercasi addetto stampa a titolo gratuito. E’ questo quello che cerca la Regione siciliana per le iniziative di ‘Palcoscenico Sicilia‘ all’interno del padiglione 2 che avrà a disposizione per l’edizione 2018 del ‘Vinitly‘ di Verona.

Nel dettaglio, sul sito della regione è stato pubblicato, a firma del dirigente generale del dipartimento regionale per l’Agricoltura, l’avviso della ricerca di “una collaborazione, a titolo gratuito, con adeguata professionalità e competenza, risultante da curriculum, nell’ambito della comunicazione con specifiche competenze nel settore dell’agroalimentare” per la manifestazione veronese in programma dal 15 al 18 aprile.

La particolarità dell’incarico è che sarebbe “a titolo totalmente gratuito” senza quindi nessun onere sarà a carico dell’amministrazione regionale.

L’avviso continua specificando che la tempistica entro cui rispondere è il 26 marzo oltre al fatto di essere interamente a titolo gratuito comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio a Verona nel periodo della manifestazione”.

Di Pietro Geremia