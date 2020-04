Sicilia, la siracusana Lucia Azzolina nominata Ministro dell’Istruzione

Connect on Linked in

Cambio di

vertice al Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca nel

Governo Conte II.

In seguito

alle dimissioni di Lorenzo Fioramonti, il presidente del Consiglio, Giuseppe

Conte ha nominato nei giorni scorsi come nuovo Ministro della Scuola la 37enne

siracusana Lucia Azzolina.

Il nuovo

Ministro, classe 1982 e già stata nominata sottosegretario di Stato al

ministero dell’Istruzione, è laureata in Filosofia, con specialistica in storia

della filosofia, nonché in giurisprudenza. Innamorata della cultura ha ottenuto

l’abilitazione all’insegnamento della storia e della filosofia e ha inoltre svolto

pratica forense occupandosi di diritto scolastico.

“Metterò

tutto il mio impegno per riportare i ragazzi e il loro futuro al centro del

sistema di Istruzione e del Paese. Non vedo l’ora di cominciare” – ha

scritto il neo Ministro in un post su Facebook immediatamente dopo la nomina di

Conte – Guidare il Ministero dell’Istruzione sarà per me un grande onore. Non

nascondo l’emozione che – aggiunge – provo in questo momento. Nella scuola ho

passato gli anni più belli della mia vita, prima come studentessa e poi come

insegnante. Alla scuola voglio restituire ciò che mi ha dato”.