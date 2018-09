Sicilia, “La strada è mia”: 60enne transenna un’intera via per farne un parcheggio abisivo

Connect on Linked in

Gli uomini della polizia di stato di Acireale hanno denunciato un 60enne per occupazione e invasione di terreni e pubbliche vie.

A quanto pare, in seguito ad un controllo degli uomini del Commissariato di Borgo Ognina svolto per via di una segnalazione, è stata appurata la chiusura di un’intera strada da parte di un 60enne con delle transenne per poter e così ottenere un grande spazio in prossimità di una discoteca e adibirlo dunque a parcheggio.

Il 60enne si sarebbe quindi appropriato di una via pubblica di circa 4 mila metri quadrati capace di poter accogliere circa 300 veicoli per poter svolgere la professione, a quanto pare proficua, di parcheggiatore abusivo chiedendo agli avventori di versare preventivamente una quota di 1 euro in cambio di una vigilanza e custodia degli automezzi dalle ore 21 sino alla chiusura della discoteca che avviene intorno alle ore 5 del mattino.

Di Pietro Geremia