Sicilia, la tragedia nella tragedia: anziana muore per il troppo dolore dopo il decesso del marito

“Finché morte non vi separi”. Finisce così la famosa formula della chiesa cattolica pronunciata dal parroco alla fine della cerimonia del sacro vincolo del matrimonio. Un’emblematica frase, espressione solenne dell’amore di un uomo verso una donna, che due anziani coniugi della provincia di Caltanissetta hanno voluto, loro malgrado, osservare e proseguire nella vita ultraterrena. Il fatto è avvenuto a Montedoro, piccolo comune del nisseno, dove in seguito alla morte di un pensionato 81enne, sarebbe avvenuta quella della moglie di 73 anni proprio mentre accompagnava il feretro del marito in chiesa per l’ultimo saluto. Un addio che si è tramutato in un arrivederci vista il singolare, quanto triste, trapasso della povera pensionata morta di dolore e che ha gettato la comunità del paese della provincia nissena nello sconforto più totale.

Di Pietro Geremia