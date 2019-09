Sicilia, ladri in azione al convento di clausura: partite le indagini

Print This Post

Nemmeno gli edifici religiosi sono più al sicuro dai malfattori in Sicilia.

Nella giornata di ieri infatti pare che ignoti si siano introdotti all’interno del convento di clausura delle suore carmelitane di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, depredando oggetti preziosi per un valore economico non ancora quantificato.

Secondo le prime ipotesi il furto sarebbe avvenuto con tutta probabilità durante una celebrazione eucaristica espletata nella chiesetta attigua durante la quale i ladri potrebbero essere entrati come comuni fedeli per poi agire indisturbati dato che le suore stavano partecipando alla messa e il monastero era vuoto.

Sul caso le forze dell’ordine della provincia ragusana hanno avviato le indagini al fine di dare un nome e un volto ai malfattori.