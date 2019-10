Sicilia, lancia bicchiere in faccia alla moglie e la minaccia di morte: arrestato 47enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia di stato di Marsala hanno arrestato un 47enne del posto per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’operazione di polizia sarebbe avvenuta in seguito ad una segnalazione in cui venivano segnalate urla e schiamazzi provenire dall’interno di un appartamento.

Giunti sul posto gli agenti sarebbero riusciti con non poche difficoltà a penetrare all’interno dell’abitazione incriminata dove, dopo una lunga ed estenuante trattativa, avrebbero arrestato il sospetto che avrebbe confessato non solo di aver aggredito la moglie scagliandole un bicchiere in faccia, procurandole un trauma cranico con ferita lacero contusa regione frontale, ma anche di minacciare di dar fuoco a tutto.

Una volta terminati gli accertamenti il 47enne sarebbe stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria nonché la misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare col divieto di avvicinamento alle persone offese.