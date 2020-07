Una tragedia sfiorata quella avvenuta nei giorni scorsi a Palermo.

Durante la festa di compleanno di una bambina di 2 anni un parente l’avrebbe presa per poi lanciarla in aria per poi riabbracciarla. A quanto pare però durante il lancio la povera infante avrebbe sbattuto contro le pale del ventilatore collocate sul tetto e in funzione finendo così col ferirla gravemente.

Una volta avvenuto il ludico incidente la bambina è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Di Cristina dove è stata sottoposta ad un delicato intervento neurochirurgico il quale sarebbe andato fortunatamente a buon fine.