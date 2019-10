Sicilia, l’ANVCG alla prima Giornata per la pace, la lotta al razzismo, la non violenza ed i diritti umani

Connect on Linked in

Oggi, 2 ottobre, verrà celebrata in Sicilia la prima Giornata per la pace, la lotta al razzismo, la non violenza ed i diritti umani, istituita con la legge regionale n. 11 del 20 giugno 2019.

L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra in persona del suo Presidente, Avv. Giuseppe Castronovo – cieco dall’età di nove anni per lo scoppio di un ordigno bellico e Cavaliere di Gran Croce – accoglie con grande entusiasmo: «Questa ricorrenza – dichiara Castronovo – valorizza la promozione della cultura della pace, della non violenza e della solidarietà; principi tutti che costituiscono fondamento ed anima dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, l’Ente Morale che in Italia è preposto per legge alla rappresentanza e tutela delle 120.000 vittime civili di guerra italiane e dei loro congiunti».

L’ANVCG, oltre ai tradizionali compiti di tutela della categoria, è oggi particolarmente attiva nella promozione della cultura della pace, attraverso la valorizzazione del ricordo dei Caduti ed il rafforzamento della solidarietà nei confronti di tutti i civili colpiti dalle vicende belliche in tutto il

mondo; in tale contesto, l’Associazione, sensibile e vicina anche al dramma dei migranti in fuga da Paesi dilaniati dalle guerre, è attualmente impegnata in numerose attività e progetti al servizio di coloro che – in effetti- sono anch’essi vittime civili di guerre.

La crescente emergenza umanitaria posta dal continuo aumento di guerre e conflitti interni che minacciano e colpiscono duramente le popolazioni civili, le conseguenti reazioni di chiusura e paura da parte delle popolazioni vicine, le diffuse strumentalizzazioni, il crescente clima di esasperazione ed odio esigono – oggi più che mai – un deciso e sinergico intervento da parte di tutte le forze sociali.

In tal senso l’ANVCG si auspica che i progetti, le attività e le iniziative culturali e di sensibilizzazione per promuovere e rendere concreti gli alti valori che il 2 ottobre verranno celebrati trovino – anche grazie a strumenti normativi come la legge regionale del 20 giugno scorso – un tangibile, effettivo ed urgente slancio attuativo.

L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, attraverso le sue sezioni aventi sede nell’isola, non mancherà di dare il suo contributo. Pace, lotta al razzismo, non violenza e tutela dei diritti umani sono tutte tematiche di essenziale importanza per le popolazioni vittime dei conflitti.