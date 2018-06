Sicilia, l’assessore Turano firma decreto per vietare la vendita di pane surgelato come se fosse fresco

Connect on Linked in

Con un proprio decreto a tutela dei produttori e dei consumatori nonchè del prodotto fresco siciliano, l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano ha vietato la vendita di pane congelato come se fosse pane fresco.

Nel dettaglio, con tale provvedimento si stabilisce che il pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato dovrà essere venduto in comparti separati dal pane fresco e in confezioni con etichette riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.

“Le diciture come pane di giornata, appena sfornato o caldo non potranno più essere utilizzate per alimenti che in realtà non sono freschi. Questo infatti è un provvedimento molto importante che ha l’obiettivo di tutelare il pane siciliano, i suoi produttori e i suoi consumatori” – ha sottolineato l’assessore Turano.

Di Pietro Geremia