Sicilia, latitante tenta fuga seminudo: arrestato dai carabinieri

Gli uomini dell’arma dei carabinieri del Ros , hanno arrestato a Giardini Naxos un esponente ‘ndranghetista appartenente clan Gallace di Guardavalle, in provincia di Catanzaro, ricercato per traffico internazionale di stupefacenti.

Secondo quanto emerso in seguito al blitz dal reparto speciale dei militari, coadiuvati dai colleghi di Catanzaro e Messina, il boss della malavita si trovava in vacanza con i familiari ed una volta confermata la sua presenza in territorio siciliano sarebbe così partita la caccia.

Una volta avvenuta l’irruzione all’interno dell’appartamento vacanziero, il boss avrebbe abbozzato una claudicante fuga saltando seminudo da un balcone ma sarebbe stato prontamente bloccato ed arrestato grazie ad un provvedimento cautelare emesso dalla Procura distrettuale antimafia di Milano.