Sicilia, Lavavetri di giorno e spacciatore di notte: beccato nigeriano

Gli uomini della polizia di stato di Catania hanno arrestato nella giornata di ieri un nigeriano di 26 anni con l’accusa di spaccio di droga.

Stando a quanto emerso dalle indagini pare che il ragazzo di giorno lavorasse come lavavetri in uno degli incroci di via Vincenzo Giuffrida e Raffaello Sanzio per poi tramutarsi in spacciatore di hashish di notte o comunque quando l’occasione lo rendesse necessario.

Il nigeriano svolgeva dunque un’attività di facciata che sarebbe stata immediatamente scoperta dagli agenti del commissariato Borgo Ognina i quali l’avrebbero fermato con addosso ben 53 grammi di hashish e una dose di marijuana.

Dopo la sua cattura lo spacciatore sarebbe stato portato in commissariato dove, in seguito alle formalità di rito e qualche momento concitato in cui avrebbe aggredito uno dei poliziotti mandandolo all’ospedale con una gamba rotta, è stato condotto in camera di sicurezza con le accuse aggiunte di falsa dichiarazione sull’identità personale, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni gravi colpose.