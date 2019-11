Sicilia, lavorano in nero al supermercato e percepiscono reddito di cittadinanza: 2 i denunciati

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini della Guardia di finanza di Augusta hanno beccato due persone a lavorare in nero nonostante fossero percettori del reddito di cittadinanza.

L’operazione dei militari sarebbe avvenuta all’interno di un supermercato della città sita in provincia di Siracusa dove, in seguito a dei controlli, sarebbero stati inoltre scoperti altri 7 colleghi che lavorano in nero indossando perfino le divise del supermercato.

Una volta terminati i controlli per il proprietario dell’esercizio commerciale sarebbe scattata la denuncia nonché l’elevazione di una maximulta.