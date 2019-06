Sicilia, lavorano in nero ma girano con la carta del reddito di cittadinanza: 2 i denunciati

Print This Post

Gli incivili che si considerano furbetti sembrano non cessare di esistere in Sicilia.

Nei giorni scorsi infatti pare che gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla stazione di Monreale, paese in provincia di Palermo, abbiano denunciato due persone per lavoro in nero e truffa ai danni dello stato.

Nel dettaglio, i militari stavano svolgendo un normale servizio di controllo nel territorio del Comune di Pioppo quando ad un certo punto avrebbero notato due uomini, rispettivamente di 22 e 43 anni, intenti a montare un cancello in ferro in un’abitazione privata.

Avviati gli accertamenti di rito, le forze dell’ordine avrebbero scoperto che non solo i due stessero svolgendo l’attività lavorativa in nero, ma soprattutto che il 43enne era il beneficiario del reddito di cittadinanza per un importo mensile di 780 euro.

Essendo incompatibili sia moralmente che per legge le due vicende scoperte dai militari, la carta acquisti è stata sequestrata mentre il soggetto possessore è stato denunciato.