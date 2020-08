Opportunità di lavoro nelle sedi Foot Locker di Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta e Siracusa, gli interessati posso inviare il prorpio CV all’azienda leader mondiale nella vendita di scarpe e abbigliamento sportivo.

La selezioni per nuovo personale da inserire in negozio nel ruolo di Addetto Vendita. Posti di lavoro in Sicilia in questi store Foot Locker: Centro Commerciale Il Casale di Caltanissetta; Centro commerciale Conca d’oro a Palermo; Via Stabile a Palermo; Viale San Martino a Messina; Via Etnea a Catania; Centro commerciale Le porte di Catania a Catania; Centro commerciale Via Pecoraino/Brancaccio a Palermo; Centro Sicilia a Misterbianco (Catania); Corso Garrone a Melilli (Siracusa); Centro commerciale Forum a Palermo.

I REQUISITI

Per il lavoro Sicilia nel ruolo di Addetto Vendita negli store a marchio Foot Locker di Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta e Siracusa, sono richiesti i seguenti requisiti: 0-3 anni di esperienza al dettaglio; sicurezza di sé e capacità di coinvolgere i clienti per garantire un’esperienza avanzata; impegno a raggiungere ottimi risultati grazie all’apprezzamento delle interazioni con i clienti e dei prodotti atletici; capacità di completare le mansioni o le attività senza necessità di supervisione; disponibilità flessibile, comprese le sere, i weekend e le festività.