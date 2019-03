Sicilia, lei vuole separarsi ma lui non accetta: arrestato per maltrattamenti

Connect on Linked in

Una notte decisamente di paura quella vissuta da una donna di Mazara del Vallo, paese in provincia di Trapani.

A quanto pare i carabinieri della locale compagnia sarebbero intervenuti in seguito ad una chiamata fatta dalla stessa donna dove denunciava di essere stata ripetutamente minacciata e aggredita fisicamente per futili motivi da parte del marito.

Una volta giunti sul luogo e avviati gli accertamenti, i militari avrebbero accertato che l’uomo, già conosciuto alle Forze dell’Ordine, avrebbe iniziato a maltrattare la moglie dopo la sua decisione di separarsi, una scelta evidentemente da lui non accettata al punto tale da costringere la moglie a richiedere l’intervento dei carabinieri.

Terminate le indagini inerenti l’uomo e valutati tutti i precedenti di polizia di cui lo stesso risulta gravato, i carabinieri hanno così deciso di allontanato in via d’urgenza dal domicilio dove viveva con la moglie per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia.