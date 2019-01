Sicilia, l’ex governatore Crocetta viene citato in giudizio

Connect on Linked in

Guai in arrivo per l’ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta.

In seguito ad una lunga inchiesta portata avanti dal procuratore regionale della Corte dei conti Gianluca Albo e dal suo vice Licia Centro, l’ex presidente della Regione è stato citato in giudizio per danno erariale.

Nel dettaglio, secondo l’accusa pare che Crocetta e l’ex capo della sua segreteria Stefano Polizzotto debbano risarcire ben 244 mila euro alle Regione per via di una revoca non valida del mandato al ragioniere generale Biagio Bossone, nonostante il suo contratto fosse ancora valido.

Una mossa che quindi non avrebbe avuto fondamento giuridico per la Procura in virtù della normativa vigente che stabilosce che in caso di revoca anticipata, i dirigenti hanno diritto al trattamento economico goduto fino alla scadenza naturale del contratto oppure a un incarico equivalente.

Di Pietro Geremia