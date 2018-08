Sicilia, licenziati 5 dipendenti comunali intenti a fare shopping durante orario di lavoro

Licenziamento in tronco. E’ questa la pena adottata per 5 dipendenti comunali di Misilmeri beccati a in giro a fare shopping durante il proprio orario di lavoro. In seguito all’ennesimo caso dei furbetti del cartellino infatti, l’amministrazione comunale ha deciso per il pugno duro al fine di dare un segnale forte e chiaro. Nel dettaglio, i dipendenti incriminati erano già stati coinvolti in un’inchiesta dei carabinieri, che nello scorso mese di giugno aveva portato alla loro sospensione, mentre lasciavano il proprio badge ai propri colleghi al fine di potersi assentare dal lavoro. Solo grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza posti nell’ufficio anagrafe, oltre ai continui pedinamenti dei militari, è stato possibile beccare i furbetti del cartellino ponendo così fine a quella che si potrebbe considerare come una vera e propria truffa lavorativa.

Di Pietro Geremia