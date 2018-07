Sicilia, lite familiare fa scoprire un intero arsenale di coltelli

Connect on Linked in

20 coltelli, un fucile a canne mozze e decine di munizioni: è questo l‘arsenale che degli increduli agenti delle Volanti non si aspettavano di certo di trovare in seguito ad un intervento per sedare una lite in famiglia.

Nel dettaglio, sembra che in un’abitazione del quartiere San Cristoforo di Catania, una donna abbia chiamato le forze dell’ordine per via di una lite con il proprio zio il quale le impediva di accedere alla casa paterna.

Giunti sul posto per porre fine al dissidio, una volta entrati nell’appartamento gli agenti hanno così fatto l’incredibile scoperta composta da un fucile a canne mozze con matricola abrasa, venti coltelli, di cui molti a serramanico, una pistola ‘scacciacani’ con 8 cartucce e altro munizionamento.

Una volta scovato, l’arsenale è stato sequestrato e documentato a cura della polizia scientifica etnea al fine di accertare l’eventuale impiego delle armi rinvenute in episodi criminali mentre invece l’uomo è stato indagato in stato di libertà per detenzione abusiva di armi.

Di Pietro Geremia