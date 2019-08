Sicilia, lite tra vicini finisce in rissa: feriti due coniugi

Print This Post

Una giornata decisamente movimentata quella appena trascorsa a San Giuseppe Jato, sito in provincia di Palermo.

In seguito a quella che è risultata essere una banale lite scoppiata tra vicini per futili motivi, una donna avrebbe aggredito e ferito una coppia di coniugi.

Nel dettaglio, pare le vittime siano state il bersaglio di alcuni spari con una pistola ad aria compressa caricata a pallini che avrebbe centrato rispettivamente l’uomo al braccio e la donna al volto.

Immediatamente dopo gli spari gli infortunati sono stati trasportati uno alla guardia medica e l’altra al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo dove avrebbero ricevuto tutte le cure del caso.

Per quanto riguarda l’assalitrice invece gli uomini dell’arma dei carabinieri l’avrebbero portata in caserma per gli accertamenti di rito.