Sicilia, litiga con il rivale e lo strascina a terra con l’auto: grave un 26enne

Una lite che poteva trasformarsi in tragedia quella avvenuta nella giornata di ieri a Linguaglossa, paese in provincia di Catania.

A quanto pare, in seguito ad acceso diverbio per una ragazza avvenuto tra 2 rivali, precisamente l’attuale fidanzato e l’ex della fanciulla, uno dei due avrebbe colpito l’altro con il cofano anteriore della propria Jeep per poi trascinarlo per un paio di metri causandogli così un trauma all’arcata sopraciliare e dei forti dolori al collo.

In seguito all’aggressione, sul posto si sono immediatamente precipitati i sanitari del 118, che hanno trasportato la vittima 26enne all’ospedale di Taormina dove è stato ricoverato in prognosi riservata, e i carabinieri della locale compagnia che hanno immediatamente avviato le indagini riuscendo a identificare in men che non si dica l’autore del vigliacco gesto la quale posizione è tuttora al vaglio dell’autorità giudiziaria.