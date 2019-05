Sicilia, litiga con la moglie e torna in carcere: rispedito ai domiciliari

Connect on Linked in

Un curioso fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Giarre, paese in provincia di Catania, dove un 50enne avrebbe preferito il carcere alla compagnia della propria moglie.

Nel dettaglio, l’uomo si trovava agli arresti domiciliari munito di braccialetto elettronico per scontare una pena derivante dal reato di furto.

Insieme al galeotto nell’abitazione era residente pure la consorte con la quale pare che non scorresse buon sangue al punto tale da spingerlo a togliersi il sistema di sorveglianza elettronico e recarsi in carcere riferendo alle forze dell’ordine che preferiva rimanere presso la casa circondariale etnea.

Una volta sentite le sue ragioni però, i carabinieri l’hanno arrestato per evasione e in seguito al giudizio per direttissima, l’hanno posto nuovamente ai domiciliari ancora con braccialetto elettronico e soprattutto ancora in casa con la tanto vituperata moglie.