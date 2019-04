Sicilia, litiga con un coetaneo e viene investito da una Smart: grave 24enne

Connect on Linked in

Una notte decisamente movimentata quella appena trascorsa a Palermo.

In seguito ad un litigio avvenuto per futili motivi con un ragazzo di 19 anni, un 24enne del luogo pare che sia stato investito in via Montalbo da una Smart condotta dal rivale.

Il tutto sarebbe avvenuto dopo una rissa nella quale sarebbero stati coinvolti i due protagonisti della vicenda, ed altre 3 persone ancora da individuare, dove il 19enne in preda all’ira sarebbe salito a bordo del proprio mezzo con il proposito di mettere sotto il proprio contendente, trasportato in codice rosso all’ospedale di Villa Sofia dove al momento si troverebbe in prognosi riservata, per poi abbandonarlo facendo perdere le sue tracce e presentarsi alla stazione dei carabinieri di Palermo Falde per costituirsi.

Spiegata la situazione i militari hanno arrestato il 19enne per tentato omicidio, e avviato le indagini atte a chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto oltre ad identificare gli altri tre che avrebbero partecipato alla rissa.