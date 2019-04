Sicilia, litiga con un uomo e parte un colpo di fucile: grave il figlio 17enne

Connect on Linked in

Una lite che poteva finire molto male è avvenuta nella giornata di ieri nell’isola di Lampedusa dove un 17enne sarebbe stato ferito da un colpo di fucile sparato per errore dal padre.

Nel dettaglio tutto sarebbe avvenuto all’alba quando il genitore della vittima stava litigando animatamente con una terza persona. Ad un certo punto dalle mani di quest’ultima sarebbe saltato fuori un coltello a cui il padre del ragazzo avrebbe risposto prendendo il proprio fucile, legalmente detenuto, da cui sarebbe scappato un colpo che ha preso in pieno il povero ragazzo.

In seguito all’incidente la vittima è stata immediatamente soccorsa dagli operatori del 118 e trasferita d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale “Civico” di Palermo dove secondo i medici non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Sulle cause della lite e sui fatti che hanno portato all’esplosione del colpo è stata aperta un’inchiesta da parte degli uomini dell’arma dei carabinieri della locale stazione.

Di Pietro Geremia