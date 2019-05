Sicilia, litigano e si buttano nudi dal balcone: coppia finisce all’ospedale

Print This Post

Un fatto decisamente fuori dall’ordinario è avvenuto nei giorni scorsi a Palermo. In seguito ad una violenta lite di coppia, un uomo e una donna completamente nudi pare che siano precipitati dal balcone di un palazzo sito in via Isidoro La Lumia.

In seguito all’impatto a terra i due sarebbero stati immediatamente soccorsi dagli operatori del 118 i quali li avrebbero trasportati in due ambulanze diverse al Civico e al Policlinico per le cure del caso.

Sullo strano e curioso fatto hanno avviato le indagini gli uomini dell’arma dei carabinieri che hanno sentito testimoni e vicini per tentare di ricostruire l’accaduto.