Sicilia, litigano per il reddito di Cittadinanza: uomo manda il fratello all’ospedale

Nella giornata di ieri gli uomini dell’arma dei carabinieri della stazione di Acireale hanno arrestato un 43enne del posto per lesioni personali aggravate.

Tutto avrebbe avuto inizio da un litigio portato avanti da 2 fratelli inerente all’ormai famoso Reddito di Cittadinanza elargito da parte dell’I.N.P.S. al maggiore dei due.

Il centro della questione sarebbe da ricercare sul fatto che pur avendo fatto la richiesta entrambi, essendo disoccupati, l’ente pubblico avrebbe accredito la somma spettante ad ognuno direttamente su di una sola carta in quanto conviventi.

Una notizia che non sarebbe andata già al fratello a cui la carta non era intestata il quale, in una delle oramai solite litigate, avrebbe spinto la vittima contro una porta-finestra procurandogli diverse lesioni al corpo ed in particolare al collo.

Una volta soccorsa la vittima e portata all’ospedale da un terzo familiare, anch’egli convivente, il fratello colpevole dell’aggressione è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Catania Piazza Lanza.