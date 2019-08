Sicilia, Litigio finisce a colpi di ascia: ferito venditore ambulante

Connect on Linked in

Poteva tramutarsi in tragedia l’increscioso fatto avvenuto nella giornata di ieri ad Aci Catena, paese in provincia di Catania.

Secondo quanto riportato da testimoni, una volta incontrati in piazza Santa Lucia, due uomini avrebbero iniziato a litigare pesantemente per motivi banali. Dopo pochi minuti pare che dagli insulti si sia deciso di passare alla rissa vera a suon di pugni e calci. Nell’impeto della rabbia, uno dei due contendenti avrebbe addirittura brandito un’ascia colpendo il suo avversario, un venditore ambulante, e ferendolo in modo grave.

Una volta sferrato il colpo l’aggressore se la sarebbe data a gambe levate lasciando la povera vittima a terra che sarebbe stata fortunatamente soccorsa da un carabiniere fuori servizio il quale avrebbe chiamato i sanitari del 118 che, una volta in loco, avrebbero caricato il paziente in ambulanza per poi trasportarlo in ospedale per le cure del caso.

Sull’episodio si è anche espresso il sindaco di Aci Catena Nello Oliveri:



Quanto avvenuto in pieno centro cittadino è fuori da ogni logica civile, manifesto piena solidarietà alla persona gravemente ferita, con l’augurio che si possa riprendere presto e, non appena le condizioni personali del malcapitato miglioreranno, andrò personalmente a rendergli visita all’ospedale”.

“Aci Catena – termina il primo cittadino – deve tornare ad essere una cittadina tranquilla e tale deve restare, poiché siamo per la legalità e contro la criminalità, quindi non può essere zona franca per i pochi delinquenti“.

Sul caso indagano gli uomini dell’arma dei carabinieri della locale stazione.