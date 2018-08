Sicilia, lotta agli ambulanti: fermate 10 persone del Bangladesh

Connect on Linked in

Nell’operazione denominata “Action Day” dedicata alla lotta alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, gli uomini della guardia di finanza di Siracusa hanno predisposto un mirato piano di intervento volto a presidiare, nei pressi delle principali zone balneari di competenza, le maggiori arterie stradali che potessero fungere da punto di transito e arrivo dei venditori abusivi. Durante tali operazioni di controllo sono stati individuati 10 soggetti originari del Bangladesh, per i quali sarà richiesta l’emissione di un DASPO, che erano intenti dirigersi nelle principali spiagge della costa aretusea per vendere svariate tipologie di prodotti in assenza di qualsivoglia autorizzazione nonché di documentazione afferente la tutela del consumatore a corredo della merce stessa, oltre ad esser state emesse elevate sanzioni pecuniarie per oltre 3mila euro.

Di Pietro Geremia