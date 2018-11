Sicilia, M5S sui rifiuti: “la situazione di Arenella è grave”

Connect on Linked in

Continua senza sosta la polemica sui rifiuti in Sicilia.

Dopo l’emergenza della discarica di Bellolampo e i rallentamenti nella raccolta, ad essere messa sotto torchio dagli esponenti del Movimento 5 Stelle questa volta è nella borgata di Arenella dove alcune postazioni di cassonetti in città sono ancora piene di rifiuti per via del mancato ritiro della spazzatura oramai da diversi giorni. Gli operatori della Rap non si sono mai fermati, lavorando a ranghi completi anche il giorno della festa di Tutti i santi, ma anche a causa del maltempo la raccolta degli arretrati è ancora in corso. Il presidente della Rap, Giuseppe Norata, conta di ripristinare la situazione nel giro di pochi giorni.

Intanto i pentastellati di Palermo Antonino Randazzo e Giovanni Galioto hanno voluto dire la loro in merito alla triste situazione: ‘Malgrado lo sforzo annunciato dal presidente della Rap restano ancora parecchie criticità; stamattina il quartiere Arenella si presenta in questo stato: la gente è stanca, arrabbiata di vivere nel degrado e nell’immondizia. Abbiamo trasmesso una nota urgente al sindaco e al gestore del servizio richiedendo un intervento tempestivo e rapido al fine di scongiurare una emergenza igienico-sanitaria” – concludono i rappresentanti dei cinque stelle.

Di Pietro Geremia