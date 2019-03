Sicilia, macella carni senza autorizzazioni: sequestrato mattatoio

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti al nucleo del Nas di Catania, insieme ai poliziotti del compartimento Polizia Stradale “Sicilia Occidentale” di Palermo, hanno sequestrato un noto mattatoio di Paternò per macellazione clandestina di centinaia di ovini di provenienza sconosciuta.

Nel dettaglio, l’inchiesta sarebbe nata da un insolito e sospetto via vai di animali presso il mattatoio notato dalle forze dell’ordine così da spingere ad un accurato controllo dell’immobile.

Una volta all’interno dello stabile, benché fosse chiuso, poliziotti e carabinieri hanno trovato un cospicuo gruppo di animali che in tutta fretta e nell’oscurità venivano scaricati per poi essere macellati dal gestore del mattatoio, approfittando dell’assenza del veterinario ufficiale, e immediatamente posti nelle celle frigorifere in attesa di essere smerciati sottobanco.

Concluse le indagini, che hanno evidenziato tra le altre cose la presenza di bollini sanitari contraffatti, tutte le carni macellate sono state poste sotto sequestro e il titolare del mattatoio è stato denunciato all’autorità giudiziaria.