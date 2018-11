Sicilia, madre coraggio fa arrestare lo spacciatore che vendeva droga al figlio

Print This Post

Alcune volte i veri eroi, differentemente da quelli che vediamo nei film al cinema, sono le persone comuni capaci di grande coraggio e determinazione.

lo sa bene una mamma di Biancavilla, che in barba alla disperazione e al timore ha permesso l’arresto di uno spacciatore 49enne del luogo il quale vendeva la droga al suo figliolo.

Nel dettaglio tutto è iniziato quando la donna ha scoperto la dipendenza del suo ragazzo: una spirale apparentemente senza via d’uscita capace di costare non solo migliaia di euro, ma sopratutto di rovinare la salute di tanti giovani che hanno la sciagura di cadere nelle sue spire.

Avendo capito il problema e armatasi di tutto il coraggio di cui poteva, la mamma del giovane si è dunque recata presso la locale stazione dei carabinieri i quali, capendo la situazione, hanno iniziato a pedinare il ragazzo riuscendo così a capire chi fosse il suo fornitore avviando dunque una perquisizione in casa e riuscendo a trovare un involucro in cellophane contenente 50 grammi di eroina, 130 euro in contanti, una bilancia elettronica di precisione e diverso materiale utile al confezionamento della droga.

Una volta terminata la perquisizione e svolte le formalità di rito, lo spacciatore è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato portato nel carcere Piazza Lanza di Catania su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia