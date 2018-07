Sicilia, madre e figlia rischiano di annegare: uomo le salva tra le risate dei bagnanti

Print This Post

Una Domenica da dimenticare quella appena trascorsa per una madre e una figlia originarie di Gela. Le due donne infatti, mentre si trovavano nelle acque che bagnano la spiaggia sul lungomare Federico II di Svevia, per via di correnti molto forti unite ad una buona dose di spavento, hanno rischiato di annegare sotto lo sguardo divertito di alcuni bagnanti, che, forse, pensassero fosse uno scherzo.

Fortuna ha voluto che un uomo, capendo al volo la situazione, senza pensarci due volte si sia tempestivamente tuffato in acqua riuscendole così a trascinarle a riva e a salvarle.

Dopo l’eroico salvataggio, sul posto si sono recati i sanitari del 118 che hanno prestato le cure del caso allo sfortunato trio, uscito fortunatamente sano e salvo da quella che poteva tramutarsi un una vera e propria tragedia.

Di Pietro Geremia