Sicilia, madre orco fa prostituire i figli di 3, 4 e 7 anni: in manette anche un carabiniere

Una storia di puro orrore, tremenda e spaventosa è stata scoperta dalle forze dell’ordine di Siracusa.

Su ordinanza del Gip del tribunale di Catania gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno arrestato 3 persone, due uomini e una donna, per reati a vario titolo consistenti in induzione alla prostituzione minorile e maltrattamenti contro figli e violenza sessuale aggravata su minorenni infraquattordicenni.

Secondo quanto scoperto dai militari infatti, sembra che la donna, di 43 anni, madre di 3 bambini, due femminucce ed un maschietto, li facesse prostituire in cambio di denaro e sotto la protezione dei suoi complici: un carabiniere di 41 anni e suo consuocero di 46 anni.

Dalle indagini pare che le indicibili violenze sessuali siano state commesse all’interno dell’abitazione ed in un garage appartenenti alla donna-orco, in un arco temporale ricompreso tra il 2014, epoca in cui le vittime avevano l’età di 3, 4 e 7 anni, e il 2016, momento a partire dal quale i minorenni sono stati sottratti alla potestà genitoriale della madre e condotti, per quanto riguarda le sorelline, in una comunità protetta mentre il fratellino è stato affidato ad una famiglia affidataria.

Di Pietro Geremia