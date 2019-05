Sicilia, maestra maltratta alunni: sospesa per 2 mesi

Print This Post

La magistratura di Enna ha disposto nella giornata di ieri la sospensione per 2 mesi di una maestra di 60 anni in servizio in un asilo pubblico a Nicosia.

Il provvedimento dei giudici sarebbe dovuto ad una serie di maltrattamenti che la donna avrebbe messo in atto ai danni dei propri alunni e documentati da parte degli uomini dell’arma di carabinieri di Nicosia.

Stando alle prove documentali prodotte dai militari grazie a delle videocamere di sorveglianza, adeguatamente piazzate all’interno delle aule scolastiche in seguito ad alcune soffiate ricevute dai genitori, pare che a partire dallo scorso marzo l’insegnante avrebbe preso a schiaffi, spinte e strattonamenti vari i piccoli alunni.

Ricevuto ed esaminato il materiale probatorio, i giudici

ennesi hanno dunque disposto la misura cautelare nei confronti della donna che

avrà. Almeno per ora, la durata di 2 mesi.

