Sicilia, maltempo: raffiche di vento a 100 chilometri orari, 3 giovani dispersi

Connect on Linked in

Un fine settimana da dimenticare a causa del forte maltempo che ha causato gravi danni sopratutto nel palermitano ed in provincia di Catania.

Nel capoluogo siciliano il forte vento ha sradicato alberi, abbattuto tetti, e causato danni ad imbarcazioni.

In piazza Crispi, a Palermo, una grossa palma è stata abbattuta dalle forti raffiche di vento che sono arrivate fini a 100 chilometri orari. In piazza XIII Vittime il monumento ai caduti nella lotta alla mafia per diverse ore ha oscillato pericolosamente. Numerosi alberi sono caduti per strada.

Ad Acireale un’onda avrebbe travolto un’automobile con a bordo tre giovani: Enrico Cordella, 22 anni, Margherita Quattrocchi, 21 anni e Lorenzo D’Agata, 27 anni che risultano tuttora dispersi.

Le pessime condizioni del mare e l’oscurità hanno reso difficili le operazioni di ricerca che sono riprese all’alba.

Foto: Ignazio Marchese, Blogsicilia