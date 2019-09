Sicilia, maltrattano e minacciano ex compagna di lui: arrestati 42enne e sorella 40enne

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato nei giorni scorsi un 42enne e la sorella 40enne accusati vario titolo di maltrattamenti, atti persecutori e minacce.

Tutto avrebbe avuto inizio in seguito alla denuncia da parte di una donna di Milena la quale era ricorsa all’aiuto delle forze dell’ordine dopo essere condotta in uno stato di grave ansia “con condotte persistenti e reiterate, attraverso frequenti contatti telefonici, violenze verbali, pedinamenti e minacce, poneva in essere molestie in danno della ex coniuge”, stando a quando dichiarato in una nota dei militari nisseni.

Le persecuzioni dunque, cominciate in seguito alla richiesta di separazione avviata dalla vittima, sarebbero state portate avanti dall’uomo in collaborazione con la propria sorella rendendo così la vita della donna un vero e proprio inferno in terra, tale da modificarne le abitudini di vita.

Una volta terminati gli accertamenti ed acquisite le prove documentali, lo stalker è stato condotto presso la casa circondariale di Caltanissetta mentre invece per la sorella complice è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari.

Di Pietro Geremia