Sicilia, maltrattava e insultava i propri alunni chiamandoli “testa di scecco”: sospesa maestra

O.L.R., insegnante 59enne di scuola elementare di Aci Catena in provincia di Catania, è stata sospesa dall’esercizio del pubblico impiego per 12 mesi da parte del Giudice delle indagini preliminari per maltrattamenti e lesioni volontarie aggravate nei confronti dei propri alunni.

Sembra infatti che la donna sottoponesse a maltrattamenti fisici e psicologici i suoi allievi, offendendoli e chiamandoli “teste di scecco” (teste di asino). Secondo i carabinieri che hanno avviato le indagini inoltre, pare che la docente colpisse i propri scolari alla nuca, al viso e sulle mani oltre a strattonarli con forza e rabbia per le braccia.

Il tutto è partito in seguito alla denuncia presentata da parte di un genitore di un alunno che aveva notato un improvviso e preoccupante cambiamento di umore del figlio, che ovviamente mal sopportava l’idea di dover andare a scuola e che aveva rivelato di aver ricevuto uno schiaffo dalla maestra.

In seguito alla denuncia quindi, sono state avviate le indagini da parte dei militari i quali, tramite intercettazioni ambientali e di videoriprese, hanno così scoperto lo stato di soggezione e di timore nel quale i bambini quotidianamente vivevano in classe facendo così scattare la misura interdittiva ai danni della docente.

Di Pietro Geremia