Sicilia, mandano in bancarotta la società “Latte Puccio”: 2 gli arresti

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nella giornata di ieri gli uomini della Guardia di Finanza di Palermo hanno arrestato e posto ai domiciliari sia l’attuale amministratore che l’ex amministratrice della società “Latte Puccio” con l’accusa di bancarotta fraudolenta.

Secondo quanto emerso dalle indagini delle fiamme gialle pare infatti che i due dirigenti della ditta di Capaci, in provincia di Palermo, abbiano letteralmente svuotato la società con il trasferimento in Svizzera di ben 5 milioni di euro causando quindi tra le altre cose una procedura di licenziamento per 12 dei 18 lavoratori.

Insieme agli arresti è scattato inoltre il sequestro dei beni

per 15 milioni e l’azienda sarà gestita da un amministratore giudiziario.

Di Pietro Geremia