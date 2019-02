Sicilia, massacra di botte la nonna per avere i soldi per la cocaina: arrestato 19enne

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei carabinieri della Tenenza di Mascalucia, paese in provincia di Catania, hanno arrestato nella giornata di ieri un 19enne per i reati di lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.

A quanto pare, il ragazzo sarebbe stato trovato in stato

confusionale e con le mani sporche di sangue da parte dei militari ai quali si

rifiutava di dare sia le proprie generalità sia di farsi medicare dai sanitari

del 118.

Dopo ore di convincimento, il 19enne si è finalmente aperto con le forze dell’ordine

confessando di avere aggredito poco prima la nonna materna la quale, vedendolo

in quello stato, l’aveva pregato di smettere di pretendere soldi per comprarsi

la droga innescando nel ragazzo una terribile furia che le avrebbe scatenato

contro causandole un trauma cranico e facciale, delle contusioni cerebrali e

una frattura della teca cranica.

In seguito al racconto, la povera donna è stata immediatamente trasportata all’ospedale

Cannizzaro di Catania dove si trova tuttora in prognosi riservata, mentre il

19enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Catania Piazza Lanza su

disposizione dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia