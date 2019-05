Sicilia, Maxi blitz ittico: sequestrati 4 mila chili di Tonno Rosso

Connect on Linked in

Una vera e propria retata ittica è stata messa a segno da parte degli uomini della guardia di finanza di Catania nel periodo compreso tra il 20 ed il 30 maggio scorso.

Nell’ambito dell’operazione denominata “BY CATCH”, destinata alla vigilanza e controllo della filiera ittica siciliana, è stato predisposto un vasto impiego di militari presso i punti di sbarco, le attività all’ingrosso e al dettaglio, i mercati ittici e la ristorazione, i quali sarebbero quindi riusciti ad effettuare un maxi sequestro di 19 esemplari di tonno rosso, corrispondente allo spropositato peso di 4000 chili, per un valore di mercato pari a 200 mila euro.

Una volta individuati ed analizzati gli esemplari, è stato scoperto da parte dei finanzieri che proveniva da attività di pesca illegali o comunque non rispondenti alle stringenti normative internazionali e nazionali in materia per cui mentre una parte è stata destinata in beneficenza al Banco Alimentare, il resto è stato distrutto come prescritto dalle vigenti norme di legge.