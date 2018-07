Sicilia, maxi tamponamento in autostrada: a scontrarsi sono un tir, un pullman e due auto

Print This Post

Un tir, un pullman e due auto. Quello che potrebbe essere l’inizio di una barzelletta è invece l’elenco dei mezzi coinvolti in uno spettacolare quanto terribile sinistro avvenuto sulla strada statale 189 Palermo-Agrigento.

A scontrarsi infatti, per cause ancora da chiarire, sono stati un furgone, un autobus e due autoveicoli all’incirca all’altezza dello svincolo di Castronovo.

Il sinistro, data la sua vasta mole, ha provocato diversi feriti e parrebbe che tra questi ce né sia uno in gravissime condizioni, al punto tale da esser stato richiesto dagli operatori del 118 prontamente intervenuti sul posto, l’intervento dell’elisoccorso per trasferire il poli-traumatizzato presso l’ospedale Civico di Palermo, dove sarebbe arrivato in codice rosso.

Insieme ai soccorritori, nel luogo dell’incidente sono intervenuti sia gli uomini dell’arma dei carabinieri che le squadre dell’Anas pronti a ricostruire la dinamica del sinistro.

Di Pietro Geremia