Sicilia, mediatore immobiliare mette firma falsa: vittima prende pistola e lo minaccia

Gli uomini della polizia di Stato di Catania hanno denunciato due uomini rispettivamente per minaccia aggravata e per sostituzione di persona.

Secondo quanto emerso dalle indagini, pare che un anziano abbia puntato una pistola giocattolo nei confronti della vittima alla quale non voleva restituire un documento.

Nel dettaglio, il tutto ha avuto origine da una transazione immobiliare in cui un immobiliarista aveva rilasciato all’anziano una fattura fiscale relativa all’affitto di un immobile firmata illegalmente dallo stesso agente per garantirsi la parcella.

Un affronto che il pensionato non ha decisamente gradito, al punto tale da fargli prendere una pistola giocattolo, priva di tappo rosso, e intimargli di uscire da casa propria.

Da qui e sarebbe nata una lotta per il possesso dell’arma, vinta dal mediatore il quale dunque, dopo aver disarmato l’anziano, sarebbe corso al commissariato Borgo Ognina per sporgere enuncia consegnando l’arma.

Gli agenti hanno quindi avviato immediatamente le indagini

scoprendo la truffa in atto del mediatore che avrebbe dunque condotto

l’incarico apponendo una firma falsa sull’accettazione di proposta di affitto

denunciando così entrambi gli uomini.

Di Pietro Geremia