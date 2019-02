Sicilia, meteo: 24 ore di tempo mite con temperature sui 20°C. Poi da Domenica 3 Febbraio ritorna il freddo

Ultimissime ore di mitezza sulla nostra Sicilia con temperature che, nelle ore centrali, sfioreranno i 20°C. Mentre in queste ore tutto il Nord Italia è in balia di “BIG SNOW” con nevicate fino in pianura, la nostra Sicilia sta assaggiando un pò di primavera con le colonnine di Mercurio che, causa anche i venti di Scirocco, sfiorano i 20°C e la formazione di nebbie dovute al riscaldamento diurno. Ma questa mitezza ha le ore contate perchè a partire da Domenica 3 e l’inizio della nuova settimana 4-10 il tempo inizierà a guastarsi per l’ingresso di una perturbazione fredda che causerà non solo una netta diminuzione termica anche di 10/12°C, ma anche instabilità con l’arrivo di moderati venti di Maestrale fino a 45/50 km/h, in particolar modo tra Martedì 5 e Mercoledì 6. A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato