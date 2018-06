Sicilia, meteo: 48 ore di allerta, forti temporali in tutta l’Isola

Connect on Linked in

Come avevo anticipato in un precedente articolo il maltempo sta colpendo duramente la nostra Sicilia. Sull’Isola infatti sono in atto forti temporali che, dalle 14 odierne, stanno tergiversando per tutta l’intera Isola.

Diramata un’allerta meteo da parte della protezione civile sulle città di Enna, Caltanissetta, Agrigento e Ragusa con frequente attività elettrica e pioggia battente.

Domani, mercoledì 20, potranno verificarsi dei nubifragi con grandinate e forti raffiche di vento. Situazione che non muterà anche nella giornata di Venerdì 22 anche se in maniera più attenuata. A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato