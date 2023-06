Fiammata africana. Era quasi inevitabile che, arrivati a metà Giugno, l’estate non dovesse decollare. Ci eravamo illusi che il temibile Anticiclone Africano non potesse raggiungerci in tutta la sua immensa potenza ma… dobbiamo ricrederci.

Dopo questa parentesi instabile, tra oggi Mercoledì 14 Giugno e domani Giovedì 15 Giugno, dove avremo a che fare con dei temporali pomeridiani e temperature al di sotto delle medie stagionali, dalla prossima settimana 19-25 Giugno il famigerato Anticiclone Africano si sveglierà del tutto avvolgendo la nostra Sicilia nel suo alito rovente.

Prepariamoci dunque ad accogliere il caldo, quello per certi versi feroce, con le temperature che, a partire da Martedì 20 Giugno, saliranno in maniera graduale fino a toccare i 35-38°C la metà della prossima settimana 19-25 Giugno con punte di 40°C in alcune zone interne.

Dunque, dopo tante chiacchiere, supposizioni e tendenze, ecco che l’estate 2023 arriva e lo farà duramente.

Alla prossima per eventuali aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato