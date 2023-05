Non c’e’ via d’uscita. Il maltempo, dopo questi giorni in cui ha colpito duramente la nostra Sicilia con ben due cicloni mediterranei, sembra intenzionato a concedere una tregua di 72 ore. Infatti, dal pomeriggio odierno, è atteso un miglioramento meteo con anche un aumento significativo delle temperature favorito dai forti venti di scirocco provenienti dal Nord Africa che soffieranno, nella giornata di Venerdì 19 Maggio, con raffiche fino a 80/90 km/h nelle zone maggiormente esposte, mentre nelle zone interne le cose non andranno meglio perchè le raffiche raggiungeranno i 60-70 km/h.

Durante il weekend 20-21 Maggio però, dando un’occhiata ai modelli meteorologici a nostra disposizione, notiamo che a partire da Sabato 20 Maggio è in formazione un nuovo vortice ciclonico che porterà di nuovo molti temporali anche di forte intensità, che ci accompagnerà per quasi tutta l’intera prossima settimana 22-28 Maggio, con conseguente diminuzione termica.

Quando arriverà la stabilità duratura? Domanda al quale rispondere, al momento, è difficilissimo perchè nell’arco dei prossimi 14 giorni non si intravedono rimonte alto pressorie capaci di stabilizzare il tempo.

Alla prossima per altri aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato