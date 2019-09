Sicilia, meteo: allerta gialla nell’agrigentino

Connect on Linked in

Temporali in arrivo nell’agrigentino a partire dalle prossime ore.

Promontorio temporalesco in risalita da Sudovest che in questo momento sta illuminando i cieli dell’agrigentino con frequenti lampi che tra poco si trasformeranno in veri e propri temporali con piogge abbondanti.

Da domani , settimana da 2 all’8 Settembre, arriverà il Maestrale che sferzerà la nostra Isola facendo perdere tra i 12 ed i 15°C facendoci piombare di colpo in Autunno e, assieme alla diminuzione delle temperature, ci sarà anche, purtroppo da non sottovalutare per via dei contrasti termici, l’instabilità che, ahimè, potrebbe avere dei risvolti pericolosi con fenomeni estremi associati a delle fortissime raffiche di vento (le cosiddette Trombe d’aria che tutto sommato non sono altro che dei autentici e veri tornado).

Le zone maggiormente esposte a questa fenomenologia saranno quelle

Tirreniche ma non escludiamo un coinvolgimento anche delle zone interne.

A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato