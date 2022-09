Possibili disagi idrogeologici. La Protezione Civile ha diramato per domani, Lunedì 26 Settembre, un’allerta gialla per condizioni avverse del tempo dove sono previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale di forte o moderata intensità, in particolar modo sui settori occidentali e meridionali della Sicilia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Tali fenomeni, stando ai nostri modelli di previsione a nostra disposizione, sono previsti durante le ore pomeridiane e serali.

Questa ondata di maltempo, che persisterà per quasi tutta l’intera settimana 26 Settmbre-2 Ottobre, sarà violenta, stando all’avviso che la Protezione Civile ha diramato oggi, in particolare tra Lazio e soprattutto Basilicata dove qui è prevista un’allerta rossa dove sono previste violente bombe d’acqua e/o alluvioni.

