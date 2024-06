Prima scaldata. L’anticiclone africano sta per arrivare e lo farà nel corso della prossima settimana 18-24 Marzo 2024 con venti di scirocco che faranno aumentare sensibilmente le temperature fino a farle toccare i quasi 25°C.

Dunque prepariamoci per uscire dagli armadi le magliette a maniche corte perchè, in particolar modo nelle ore centrali delle giornate, sentiremo caldo, ovviamente non esagerato ma quel che basta per dire: “Fa caldo!”.

Poi però, sul finire della prossima settimana 18-14 Marzo 2024, sul Mar Mediterraneo si potrebbe formare un ciclone mediterraneo che destabilizzerà il tempo aprendo il periodo dei temporali di calore che, a seconda delle situazioni, potrebbero causare rovesci temporaleschi di moderata intensità con allegate bombe d’acqua.

A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato